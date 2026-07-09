Набравший 99 баллов на ЕГЭ российский школьник решил пересдать экзамен

Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник из Москвы решил пересдать экзамен ради высшей оценки

Набравший 99 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьник из Москвы Александр Щаницын решил пересдать экзамен по математике ради высшей оценки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов», — заявил Шаницын.

Выпускник считает, что набрать максимальное количество баллов с первого раза у него не получилось из-за невнимательности. Он допустил ошибки в одном задании тестовой части и в одном — второй части.

«Я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее и получится сдать на максимальный балл», — заключил он.

В будущем Шаницын видит себя в сферах, связанных с физикой. Поступать он намерен на направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ.

Ранее выпускница из Москвы впервые в истории набрала 500 баллов по ЕГЭ. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.