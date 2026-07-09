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12:28, 9 июля 2026Россия

Набравший 99 баллов на ЕГЭ российский школьник решил пересдать экзамен

Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник из Москвы решил пересдать экзамен ради высшей оценки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Набравший 99 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьник из Москвы Александр Щаницын решил пересдать экзамен по математике ради высшей оценки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов», — заявил Шаницын.

Выпускник считает, что набрать максимальное количество баллов с первого раза у него не получилось из-за невнимательности. Он допустил ошибки в одном задании тестовой части и в одном — второй части.

«Я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее и получится сдать на максимальный балл», — заключил он.

В будущем Шаницын видит себя в сферах, связанных с физикой. Поступать он намерен на направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ.

Ранее выпускница из Москвы впервые в истории набрала 500 баллов по ЕГЭ. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

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