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12:33, 9 июля 2026Наука и техника

Появился способ воскресить «мертвый» компьютер с Windows

Появилась возможность переустановить Windows через интернет без диска и USB-накопителя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alghifarinizar23 / Shutterstock / Fotodom

В Windows 11 появится инструмент, который позволит восстановить операционную систему (ОС) через интернет. Об этом сообщает издание TechRadar.

Новая функция восстановления получила название Cloud Rebuild. Она позволяет подключиться к резервной копии ОС в облаке в случае поломки Windows. Журналисты объяснили, что в настоящий момент «мертвую» операционную систему гарантировано можно восстановить только с помощью физического носителя.

«Функция Cloud Rebuild разработана для работы даже в тех случаях, когда Windows вообще не загружается», — пояснили специалисты. Также она избавляет пользователей от необходимости настраивать загрузочные USB-накопители, диски и работать со сложными ISO-файлами. В настоящий момент функция, которая способна «воскресить» поврежденную ОС, доступна только участникам программы предварительного тестирования Windows.

В материале говорится, что уже существуют способы восстановления ОС с помощью резервной копии через интернет. Однако процесс восстановления может завершится с ошибкой, если определенные локальные файлы будут повреждены. Сроки запуска Cloud Rebuild для всех пользователей не раскрываются.

Ранее журналисты издания TechSpot раскрыли самую мощную версию Windows 11. ОС стоит 309 долларов, или около 24 тысяч рублей, и поддерживает 6 терабайт оперативной памяти и процессоры с 256 ядрами.

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