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12:28, 9 июля 2026Путешествия

Крупнейший российский лоукостер столкнулся с массовыми задержками рейсов

Авиакомпания «Победа» столкнулась с задержками рейсов по всей маршрутной сети
Алина Черненко

Фото: dentorson / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания «Победа» столкнулась с массовыми задержками рейсов практически по всей маршрутной сети. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Согласно данным FlightStats, онлайн-табло аэропортов и самой «Победы», в четверг, 9 июля, крупнейший российский лоукостер должен был выполнить 244 рейса. При этом около 160 самолетов задерживаются более чем на час.

Как сообщает источник, больше всего рейсов «Победы» задержаны в московских аэропортах Шереметьево и Внуково, а также воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково. Кроме того, изменения в расписании затронули аэропорты Сочи, Екатеринбурга, Казани и Махачкалы.

Пассажиры сообщают о многочисленных случаях возврата в терминал уже после посадки в перронные автобусы из-за переноса времени вылета. В терминале D Шереметьево скопилось большое количество клиентов перевозчика. Свободных кресел в зоне ожидания всем путешественникам не хватает.

Уточняется, что массовый сбой начался еще накануне. В среду, 8 июля, авиакомпания планировала выполнить 218 рейсов, однако 20 из них были отменены, а еще более 160 задержаны только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Ранее более 150 рейсов были задержаны и еще 60 отменены в аэропорту Сочи из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Пассажиров выбившихся из графика самолетов расселили по отелям.

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