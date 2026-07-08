Более 150 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Mash: Более 150 рейсов задержали и 60 отменили в аэропорту Сочи

Более 150 рейсов задержали и еще 60 отменили в аэропорту Сочи из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, пассажиров выбившихся из графика самолетов расселили по отелям. Некоторые из них остались в воздушной гавани. Им предоставили коврики и дополнительные места. Во время действия ограничений два лайнера, летевших в российский курортный город, перенаправили в Махачкалу.

Как сообщает издание, угрозу атаки БПЛА объявили в среду, 8 июля, около 09:00, на улицах были слышны оповещения. Сейчас аэропорт отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее стало известно, что в ночь с 7 на 8 июля средства противовоздушной обороны обезвредили несколько сотен украинских БПЛА. Под удар попали 18 субъектов федерации.

