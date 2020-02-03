Бурный рост цен на жилье в Москве признали невозможным

Серьезный рост цен на жилую недвижимость в российской столице невозможен в обозримом будущем — ему препятствует умеренный спрос, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Спрос на жилье оставляет желать лучшего, несмотря снижение ипотечных ставок до рекордно низких уровней», — отмечают аналитики. По их мнению, квартиры в Москве продолжат дорожать, но не бурными, а напротив, медленными темпами, и лишь в том случае, если макроэкономическая ситуация в стране останется стабильной.

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«Скорее всего, банки продолжат снижать ставки по ипотечным кредитам, что отчасти компенсирует отсутствие сколько-нибудь ощутимого роста доходов населения. Кроме того, в наиболее дешевых и востребованных сегментах вторичного рынка ощущается дефицит предложения, что также толкает цены вверх», — прогнозируют эксперты. Кроме того, утверждают в ИРН, умеренному увеличению цен на жилье может поспособствовать переток средств с банковских депозитов и из облигаций в недвижимость на фоне роста ее инвестиционной привлекательности.

Ранее, в январе, сообщалось, что в Москве становится все более востребованным формат мини-квартир — студий малой площади. Компактное жилье обрело популярность прежде всего из-за своей низкой стоимости. Цена таких малогабаритных объектов — 3-3,5 миллиона рублей.

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