Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Цена среднестатистической продаваемой квартиры выросла на 10 процентов, до 12,8 миллиона рублей. Согласно раскрытым данным, наибольшие масштабы подорожания строящегося жилья зафиксированы в Зеленограде — «квадрат» здесь прибавил в цене почти 19 процентов, а средняя стоимость квартиры увеличилась на 18 процентов. Ощутимо выросли цены в Новой Москве: в Новомосковском округе квадратный метр подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в них увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно.

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В центре Москвы «квадрат» за год стал дороже на 12,5 процента, квартира — на 13 процентов. В Северном и Юго-Восточном округах цены на жилье увеличились примерно на 10 процентов. «Цены растут и благодаря выходу проектов, продаваемых по эскроу-счетам, и благодаря росту строительной готовности жилых комплексов», — отмечают аналитики.

Меньше всего подорожали квадратные метры в Северо-Западном округе — на 5 процентов за год.

Ранее в январе сообщалось, что в Москве становится все более востребованным формат мини-квартир — студий малой площади. Компактное жилье обрело популярность прежде всего из-за своей низкой стоимости.

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