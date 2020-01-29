Жительница Урала отсудила у чиновников деньги на новую квартиру

Жительница города Полевского (Свердловская область) Юлия Рыженькова отсудила у областного Фонда капитального ремонта деньги на покупку новой квартиры. Дом, где женщина жила прежде, был случайно разрушен в процессе ремонтных работ. Об этом сообщает информационное агентство «Европейско-азиатские новости».

Многоквартирный дом, где располагалась старая квартира россиянки, частично обрушился летом 2019-го в ходе работ по укреплению фундамента. Здание признали аварийным, жильцов расселили в маневренный фонд. При этом Рыженькова въезжать в «убитую» коммуналку отказалась — она передвигается на инвалидной коляске и нуждается в специально оборудованном жилье. Администрация согласилась снимать для нее подходящую квартиру. Тем временем всем бывшим жильцам разрушенного дома предложили заехать в новостройку, сдача которой запланирована на декабрь 2020 года. Россиянке это предложение показалось сомнительным — возведение здания до сих пор не началось.

Материалы по теме Житья не стало Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их

Жительница Урала смогла через суд доказать, что она имеет право самостоятельно выбрать новую квартиру под потребности инвалида первой группы. Суд также постановил, что Фонду капремонта предстоит компенсировать стоимость жилья, приобретенного женщиной, и будущие вложения в ремонт. Точная сумма компенсации будет установлена после того, как судебное решение вступит в силу и дело дойдет до приобретения новой квартиры. Чиновники с постановлением суда не согласны и намерены его обжаловать.

В ноябре 2019-го стало известно, что в России может быть пересмотрен подход к расчету стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. В Минстрое полагают, что стране стоит перейти на двухтарифную форму оплаты капремонта с минимальной стоимостью для граждан.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru