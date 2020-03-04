Найдены самые дешевые новостройки у метро в Москве

Среди столичных новостроек, возводимых у станций метрополитена в пределах старых границ города (без учета объектов на присоединенных территориях), минимальная стоимость квадратного метра жилья зафиксирована в проекте L'Club у метро «Люблино». Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, предоставленные «Ленте.ру».

По данным аналитиков, стоимость «квадрата» в L'Club — 178,9 тысячи рублей. Стоимость квартир — от 7,2 миллиона до 11,2 миллиона рублей, при этом в продаже осталось всего 13 лотов.

Материалы по теме «Кто-то скажет, что мы зажрались» Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках

Второе место в рейтинге самых демократичных новостроек у метро занимает «Город на реке Тушино-2018», расположенный недалеко от станции «Спартак». Цены в нем находятся на уровне 190,6 тысячи рублей за квадратный метр, а стоимость объектов начинается от 12,2 миллиона рублей.

Относительно дешевое жилье также найдено в комплексе «Талисман на Дмитровском» (станция «Верхние Лихоборы») — 191,5 тысячи рублей за квадратный метр, стартовый бюджет лота — 7,1 миллиона рублей.

Ранее, в феврале, стало известно, что за последние пять лет средняя площадь квартиры в московских новостройках сократилась на 15 квадратных метров. По подсчетам риелторов, в начале 2020-го среднестатистическая столичная квартира имела площадь 65,2 квадратного метра. В 2015-м этот показатель равнялся 80 «квадратам».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru