Спрос на квартиры в Новой Москве резко снизился

За 2019 год в жилых комплексах, строящихся на территории Новой Москвы, было продано 23,8 тысячи квартир общей площадью около 1,1 миллиона квадратных метров — на 16 процентов меньше, чем в 2018-м, следует из материалов агентства «НДВ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, наибольшим спросом у покупателей при этом пользовались «однушки» и студии, а также двухкомнатные лоты в Новомосковском округе (на него пришлось 99,5 процента сделок). Самыми востребованными стали квартиры площадью от 30 до 70 квадратных метров (73 процента сделок), цена которых — 5-10 миллионов рублей. Доля покупок стоимостью до 5 миллионов рублей резко снизилась — на 13 процентных пунктов.

Покупатели жилья в Новой Москве по-прежнему предпочитают финансировать сделки с помощью ипотеки — доля кредитных договоров в новостройках по итогам 2019-го достигла 58 процентов, подсчитали эксперты.

Материалы по теме Понастроили тут В Москве возводят огромное количество жилых домов. Кому все это нужно

«Динамика покупательской активности на рынке новостроек Новой Москвы схожа с динамикой количества сделок в пределах старых границ города, однако в большей степени разбивается на два разных периода: от более активной первой половины года с 2,3 тысячи сделок в месяц в среднем ко второй, где последовало сокращение до 1,7 тысячи договоров в месяц, — указывают в "НДВ". — В отличие от "старой" Москвы, декабрь никак не выделился на фоне остального периода. Очевидно, предновогодние скидки не смогли оживить покупательский спрос».

Ранее, в январе, сообщалось, что по итогам 2019 года квадратный метр в Новомосковском округе подорожал на 14 процентов, в Троицком — на 12 процентов. Стоимость квартир в двух округах увеличилась на 16 и 12 процентов соответственно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru