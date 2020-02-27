Пенсионеры начали скупать жилье в Москве

Если в 2017-2018 годах максимальный возраст покупателей квартир в московских новостройках не превышал 75 лет, то в 2019-м сделки с новоселами от 76 лет и старше начали заключать в целом ряде жилых комплексов (ЖК), говорится в материалах группы компаний «ФСК», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают в компании, основываясь на данных о продажах в собственных проектах, максимальный возраст покупателя в 2019-м был зафиксирован в одном из ЖК комфорткласса на северо-востоке Москвы: однокомнатную квартиру стоимостью 6,3 миллиона рублей приобрел клиент в возрасте 80 лет. Сделки с 80-летними пенсионерами также были заключены в двух других ЖК, их бюджеты составили 7,6 миллиона и 3,1 миллиона рублей.

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В сегменте строящегося жилья бизнес-класса максимальный возраст покупателя по итогам 2019-го составил 76 лет (сделка по покупке «трешки» в бюджете 17,2 миллиона рублей), выяснили в «ФСК». В компании подчеркивают, что все «пенсионные» сделки заключались со 100-процентной оплатой. «Покупатели старшего пенсионного возраста крайне редко пользуются ипотекой: условия большинства российских банков содержат ограничение по возрасту — как правило, до 70-75 лет на дату погашения кредита», — поясняют эксперты.

Ранее, в январе, стало известно, что в 2019 году минимальный возраст покупателей жилья в Москве составил 18 лет. Клиентами этой возрастной категории были, в частности, заключены сделки по покупке однокомнатной квартиры стоимостью 5,2 миллиона рублей и «двушки» за 16,9 миллиона рублей. Кроме того, 18-летние совершили ряд покупок в подмосковных жилых комплексах.

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