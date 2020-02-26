Дом
 
Последние новости
Сурков раскрыл причину ухода из Кремля
Китаец остановил распространение коронавируса приемом кунг-фу
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство
Названа опасность жары для размножения людей
Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок
Мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно
Cбитый над Сирией турецкий беспилотник сняли на видео
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Сурков оценил Зеленского фразой «не лох»
Новости партнеров

Названы главные стоп-факторы при продаже жилья

Перейти в «Мою Ленту»

Неадекватная цена квартиры — фактор, наиболее сильно отпугивающий потенциальных покупателей объекта. Рейтинг главных изъянов жилья, способных негативно повлиять на настроение потребителя, составили эксперты петербургского агентства «Доли.ру» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают риелторы, найти нового владельца может практически любая квартира. При этом есть ряд характеристик, которые отрицательным образом сказываются на ликвидности и привлекательности лота. Первое место в списке занимает не соответствующая качеству предложения цена. Второе — неудачное местоположение. В Санкт-Петербурге, например, плохо продаются объекты, которые располагаются вблизи от промзон или далеко от метро.

Кроме того, негативно на ликвидность влияет «плохой» этаж: медленно реализуются квартиры на первых уровнях жилых домов — особенно те, которые нельзя перевести в нежилой фонд. Четвертым по значимости назван такой стоп-фактор, как плохое состояние квартиры и/или неудобная планировка.

«Плохо продаются объекты, где проживают арендаторы, которые не хотят съезжать, — добавляют риелторы. — Они при просмотре могут вставлять палки в колеса риелтору. Также иногда бывают вредные соседи. Чаще это встречается в коммунальных квартирах, но бывает и в отдельных».

Ранее в феврале были обозначены главные причины отказа от покупки жилья. Первое место рейтинга заняла подозрительная история квартиры — это минус объекта, наиболее часто побуждающий российских покупателей отказываться от сделки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тимати показал часы по цене элитной квартиры в Москве
В Москве обрушились продажи дешевых квартир
Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу
Российский школьник начал продавать цветы и за шесть лет накопил на квартиру
Другие материалы рубрики
Дом00:0115 февраля

Первобытный уют

Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
08:47Сегодня

Найден самый дешевый пентхаус Москвы

20:3525 февраля

Канье Уэст и Ким Кардашьян решили построить еще один «пустой» дом назло хейтерам

19:3425 февраля

В европейском городе заморозят стоимость аренды жилья

Дом00:0213 февраля

Корону долой

Как надежно защитить свой дом от коронавируса
18:4625 февраля

В российском регионе поймали банду черных риелторов

17:2325 февраля

Названы города России с самым грязным воздухом

15:5025 февраля

Стали известны взгляды россиян на аренду жилья в Москве

Дом00:02 4 февраля

«Дадим еще бабла, только пустите жить»

Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
15:0425 февраля

Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры

14:0725 февраля

В российском городе крышу многоэтажки сдуло ветром

12:5125 февраля

Внучке Черномырдина не удалось вернуть дачу на Рублевке

Россия
Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»
Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«У десантников не было шансов»
 
В российском городе машину вместе с ребенком забрали на штрафстоянку
«Квартиру может купить и уборщица»
 
Получивший более 8 лет за булочки с маком россиянин досрочно вышел из колонии
Все материалы
Мир
Умер один из самых известных гангстеров США
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
Раскрыта «чокнутая сторона» Берни Сандерса
Неспортивное поведение
Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
Россию заподозрили в борьбе против независимости Шотландии
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
В Пентагоне заметили рост активности российских подлодок
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией
«Женщины и дети в судорогах умирали на снегу»
При штурме города Ходжалы в Карабахе погибли 600 жителей. Спустя 28 лет виновные так и не наказаны
Киев рассказал об «очень-очень мощной» подготовке к наступлению России
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде
Последний рубеж рейха
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Все материалы
Экономика
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Рубль упал
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»
Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены подробности об iPhone 12
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Huawei лишат процессоров
Вакцину от коронавируса протестируют на людях
Все материалы
Спорт
«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Мы просто идем вперед»
Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
Названа сборная 27-го тура АПЛ
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Гол футболиста «Эвертона» ударом через себя признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Ветеран американского хип-хопа назвал русских рэперов нацистами и объявил войну
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл суммы своих гонораров
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Признанный виновным в сексуальном насилии Вайнштейн попал в больницу
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка изощренно отомстила незнакомцу за непрошеные интимные фото
«Силиконовые чудовища»
Чемпион по операциям на теле влюбил в себя миллионы россиян. Чем он их зацепил?
Девушка получила неожиданный ответ от бывшего возлюбленного спустя восемь лет
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Россиянин продал коллекционеру 200-рублевую купюру за 15 тысяч рублей
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала
Все материалы
Ценности
Модель Victoria's Secret вышла в свет в нижнем белье
Показана новая коллекция кружевного белья для мужчин
В накачанных губах женщины образовались комки из-за неумелого врача
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Ким Кардашьян снялась в белье в окружении полных женщин
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Забывчивость принесла женщине 50 тысяч долларов
Тучная британка похудела вдвое и стала первой красавицей страны
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
Двое ученых заблудились в лесу и неделю пили воду из лужи
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Ставший отцом в 96 лет 104-летний мужчина покурил в кровати и умер
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Все материалы
Компания Hyundai обновила семейство i30
Конкуренты нового Hyundai Solaris: есть ли они?
Посмотрите, с кем придется соперничать обновленному седану в России
Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Появились подробности о моторе для нового Subaru WRX STI
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Самый мощный Volkswagen Touareg R подключили к розетке
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы