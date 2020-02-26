Названы главные стоп-факторы при продаже жилья

Неадекватная цена квартиры — фактор, наиболее сильно отпугивающий потенциальных покупателей объекта. Рейтинг главных изъянов жилья, способных негативно повлиять на настроение потребителя, составили эксперты петербургского агентства «Доли.ру» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Как отмечают риелторы, найти нового владельца может практически любая квартира. При этом есть ряд характеристик, которые отрицательным образом сказываются на ликвидности и привлекательности лота. Первое место в списке занимает не соответствующая качеству предложения цена. Второе — неудачное местоположение. В Санкт-Петербурге, например, плохо продаются объекты, которые располагаются вблизи от промзон или далеко от метро.
Кроме того, негативно на ликвидность влияет «плохой» этаж: медленно реализуются квартиры на первых уровнях жилых домов — особенно те, которые нельзя перевести в нежилой фонд. Четвертым по значимости назван такой стоп-фактор, как плохое состояние квартиры и/или неудобная планировка.
«Плохо продаются объекты, где проживают арендаторы, которые не хотят съезжать, — добавляют риелторы. — Они при просмотре могут вставлять палки в колеса риелтору. Также иногда бывают вредные соседи. Чаще это встречается в коммунальных квартирах, но бывает и в отдельных».
Ранее в феврале были обозначены главные причины отказа от покупки жилья. Первое место рейтинга заняла подозрительная история квартиры — это минус объекта, наиболее часто побуждающий российских покупателей отказываться от сделки.