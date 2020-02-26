Названы главные стоп-факторы при продаже жилья

Неадекватная цена квартиры — фактор, наиболее сильно отпугивающий потенциальных покупателей объекта. Рейтинг главных изъянов жилья, способных негативно повлиять на настроение потребителя, составили эксперты петербургского агентства «Доли.ру» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают риелторы, найти нового владельца может практически любая квартира. При этом есть ряд характеристик, которые отрицательным образом сказываются на ликвидности и привлекательности лота. Первое место в списке занимает не соответствующая качеству предложения цена. Второе — неудачное местоположение. В Санкт-Петербурге, например, плохо продаются объекты, которые располагаются вблизи от промзон или далеко от метро.

Материалы по теме Некрасиво получилось Чем живет самый неблагополучный район Москвы

Кроме того, негативно на ликвидность влияет «плохой» этаж: медленно реализуются квартиры на первых уровнях жилых домов — особенно те, которые нельзя перевести в нежилой фонд. Четвертым по значимости назван такой стоп-фактор, как плохое состояние квартиры и/или неудобная планировка.

«Плохо продаются объекты, где проживают арендаторы, которые не хотят съезжать, — добавляют риелторы. — Они при просмотре могут вставлять палки в колеса риелтору. Также иногда бывают вредные соседи. Чаще это встречается в коммунальных квартирах, но бывает и в отдельных».

Ранее в феврале были обозначены главные причины отказа от покупки жилья. Первое место рейтинга заняла подозрительная история квартиры — это минус объекта, наиболее часто побуждающий российских покупателей отказываться от сделки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru