Тимати показал часы по цене элитной квартиры в Москве

Российский рэпер Тимати, владеющий компанией Black Star Wear, показал часы стоимостью более 100 миллионов рублей. Снимок появился в его Instagram-аккаунте.

Артист сфотографировался в зеркало в белой майке, держа на руках кота. Его образ дополняют очки в черной оправе и часы швейцарского бренда Richard Mille.

Модель RM 056 с корпусом из сапфирового стекла и ремешка из каучука с титановой вставкой была выпущена ограниченной серией из пяти изделий. На сайтах онлайн-ретейлеров часы продаются почти за полтора миллиона евро (около 100 миллионов рублей), что сравнимо с ценой элитной квартиры в Москве.

На сайте компании ЦИАН на продажу выставлена квартира по цене аксессуара Тимати. Апартаменты площадью 159 квадратных метров в одном из небоскребов «Москва-Сити» стоят 99 997 000 рублей. Помещение с панорамными окнами расположено на 74 этаже «Башни Федераций».

В январе 2020 года голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в украшениях за несколько миллионов долларов. Она попозировала в украшениях американского ювелирного бренда Harry Winston. Общая стоимость изделий составляла около девяти миллионов долларов (553,8 миллиона рублей).

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