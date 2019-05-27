Тимати выпустил патриотическую коллекцию с «Армией России»

Рэпер Тимати, владеющий компанией Black Star Wear, выпустил коллекцию одежды совместно с сетью магазинов «Армия России». Презентация прошла в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.

В ходе презентации коллекции «Черная звезда» рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда Black Star Wear, созданную в единственном экземпляре. Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о сотрудничестве и рассказал, что на создание коллекции ушло более полугода.

По словам представителя «Армии России», на создание одежды их вдохновили общие ценности компаний: «убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге».

21 мая Тимати пригласил поклонников на презентацию новой коллекции. Подписчики рэпера неоднозначно отреагировали на новость. «Зачем пропагандировать все эти военные тематики? Дай бог мирного неба над головой», — не одобрил один из подписчиков.

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