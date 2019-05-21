Фанаты заподозрили Тимати в желании заработать на военных

Рэпер Тимати пригласил поклонников на презентацию коллекции, выпущенную его брендом Black Star Wear совместно с производителем одежды в стиле милитари «Армия России». Объявление музыкант сделал в Instagram во вторник, 21 мая.

Из анонса следует, что показ коллаборации BLACK STAR WEAR x АРМИЯ РОССИИ состоится 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ. В этой же публикации Тимати поздравил министра обороны Сергея Шойгу с днем рождения.

Фото опубликовано @timatiofficial

Подписчики рэпера неоднозначно отреагировали на новость. «Скоро поступит военная форма от Blackstar, и во всех столовых армии России — сочные мощные [бургеры]», — порадовался один из них. «Танки будут мыться на Blackstar мойке?» — пошутил другой. «Что-то мне подсказывает, что скоро Тимур в Госдуме сидеть будет», — предположила третья пользовательница соцсети. «Зачем пропагандировать все эти военные тематики? Дай бог мирного неба над головой», — не одобрил еще один подписчик.

Ранее 21 мая Тимати прокомментировал уход исполнителя Егора Крида с его лейбла Black Star. Он отметил, что с музыкантом они расстались «полюбовно», и опроверг слухи о том, что товарный знак «Егор Крид» теперь принадлежит российскому бизнесмену Борису Ротенбергу.

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