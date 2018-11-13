Вандалы напали на магазин Тимати

В Москве хулиганы изрисовали баллончиками с краской витрину магазина Black Star Wear, основателем которого является российский рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). О случившемся рассказал у себя в Instagram генеральный директор Black Star Павел Курьянов.

«Этой ночью на нашем магазине на Новом Арбате кто-то пожелал нам "хорошей жизни"», — написал он.

ATTENTION❗️ Этой ночью на нашем магазин на Новом Арбате кто-то пожелал нам «хорошей жизни»! Любому, кто сможет дать внятную информацию где найти милых ребят, я дам 100.000 рублей Пишите в личку! Фото опубликовано @pashuofficial

Курьянов добавил, что за информацию о вандалах он заплатит сто тысяч рублей. Он также опубликовал ролик, на котором видно, как неизвестные люди изрисовывают витрину словами «fuck» и «die».

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