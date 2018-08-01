Тимати заставят заплатить за исполнение своих песен на машине

Рэпера Тимати оштрафовали за импровизированный концерт на проезжей части в центре Москвы. Тверской районный суд признал музыканта виновным в организации массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка, передает ТАСС в среду, 1 августа.

Тимати обязали выплатить 20 тысяч рублей. Рэпер своей вины не признал. «Наша машина не блокировала проезд транспорта, мы не создавали препятствий для окружающих, ущерб тоже никому причинен не был. Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали», — подчеркнул хип-хоп-исполнитель.

Отмечается, что такой же судебный процесс ждет рэпера Егора Крида, который также распевал песни на автомобиле.

Инцидент произошел вечером 20 июня. Крид и Тимати залезли на крышу своего автомобиля и исполнили несколько песен, собрав толпу из прохожих. Люди окружили машину и заблокировали проезжую часть.

В апреле Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) записал «Херовую песню».

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