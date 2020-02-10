Российский школьник начал зарабатывать на квартиру с помощью ночных клубов

Житель Новосибирска, в 14-летнем возрасте запустивший собственный бизнес по продаже цветов, к 20-летию накопил деньги на покупку квартиры, торгуя товаром возле ночных клубов. Об этом пишет «Сибкрай.ru».

Молодой человек по имени Дмитрий реализовывал цветы по завышенным ценам и быстро стал зарабатывать больше, чем получала его мать в то время. Изначально школьник просто хотел помочь ей, отказавшись от необходимости просить деньги на карманные расходы.

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Дмитрий покупал цветы оптом, а по ночам продавал их у известных в российском городе клубов и ресторанов — Alpen grotte, Maximilian*s и прочих. Подросток менял точки и тщательно изучал целевую аудиторию — например, он быстро понял, что у стрип-баров торговать невыгодно, так как мужчины приходят туда не за романтикой. В настоящее время молодой человек по-прежнему продает цветы втридорога, реализуя за смену около пяти букетов по цене 3,5-9 тысяч рублей каждый.

«За ночь, бывает, и 49 тысяч зарабатываю. Спрос есть практически всегда, — сообщил Дмитрий "Сибкрай.ru". — Я за эти шесть лет, начиная с 14-летнего возраста, на квартиру заработал. Зачем учиться, потом искать работу?»

По данным портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья Новосибирска к началу 2020-го года составила 4,08 миллиона рублей, увеличившись за 2019-й на 8,5 процента.

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