Миллионер купил квартиру без интернета и пожаловался в суд

Миллионер Стивен Шалсон, который заработал свое состояние на туристическом бизнесе, приобрел квартиру за 2,95 миллиона фунтов стерлингов (247,4 миллиона рублей) в элитном жилом комплексе Лондона, но оказалось, что в помещении нет интернета. Шалсону приходилось ездить к брату или ходить в местную библиотеку, чтобы выйти в сеть, пишет Daily Mail.

70-летний магнат купил квартиру в небоскребе The Heron (район Барбикан) в феврале 2014 года. Компания-владелец высотки — Heron Residences LLP — утверждает, что наличие интернета не было прописано в договоре купли-продажи. Сам Шалсон и его адвокат настаивают, что при такой цене квартиры (и наличии в комплексе ресторана, террасы на крыше, закрытого членского клуба и парковки с доставкой машины в назначенное клиентом место) интернет — нечто само собой разумеющееся, то, что не требуется специально прописывать в договоре.

Шалсон подал в суд на Heron Residences LLP, требуя компенсации ущерба. Вплоть до 2016 года он либо посещал интернет-кафе, либо ходил в местную библиотеку, либо навещал брата, чтобы воспользоваться интернетом. Сумма иска — около 100 тысяч фунтов стерлингов (8,4 миллиона рублей).

Судебное разбирательство по делу назначено на 2020 год. Издание сообщает, что на данный момент миллионер все-таки получил доступ к интернету.

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