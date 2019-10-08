Безработная россиянка заработала состояние на продаже воображаемых квартир

В Югре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Сургутского района, обманувшей потенциальных покупателей жилья на десятки миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как выяснили следователи, женщина 1980 года рождения представлялась чиновницей, обещала помощь в приобретении квартир по льготным ценам, забирала у «клиентов» деньги, а затем оттягивала момент заключения сделки под мнимыми предлогами. На самом деле гражданка не является госслужащей — она безработная.

Материалы по теме Горящая земля Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит

В общей сложности таким образом злоумышленница обманула 25 жителей Сургута и Сургутского района. По предварительной оценке, ущерб от ее действий только на территории Югры составляет не менее 40 миллионов рублей. Уже установлено, что таким же способом гражданка выманивала деньги у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей.

Женщина арестована и находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В августе текущего года жительницу Екатеринбурга Ларису Максимову осудили на пять лет за мошенничество с жильем в особо крупном размере. Максимова и ее сын незаконно строили многоквартирные дома на участках, предназначенных исключительно под индивидуальное жилищное строительство. Они продавали квартиры в этих домах, не предупреждая покупателей о нелегальности застройки, и таким образом обманули 84 человека, получив от них 97,3 миллиона рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru