В Москве обрушились продажи дешевых квартир

Количество сделок по продаже вторичных квартир в Москве, оцененных в шесть миллионов рублей и менее, за 2019 год снизилось в два раза, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В конце 2018-го и начале 2019 года число сделок на рынке вторичного жилья столицы в бюджете до шести миллионов рублей составляло около 20 процентов, подсчитали аналитики. В настоящее время этот показатель не превышает девяти процентов. По оценкам специалистов, продажи обрушились из-за сокращения объемов дешевого предложения на рынке и роста цен.

«Сегодня в старых границах Москвы крайне трудно приобрести квартиру с хорошим набором потребительских характеристик в бюджете до шести миллионов рублей, — поясняют эксперты. — Произошло увеличение доли сделок в бюджете 6-9 миллионов почти вдвое».

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По данным «МИЭЛЬ», наибольший рост цен на недорогую «вторичку» за последний год был отмечен в Западном, Юго-Западном и Северо-Западном округах Москвы — примерно на восемь процентов. На увеличение стоимости жилья повлияли следующие факторы: снижение ипотечных ставок, реализация отложенного спроса осенью и зимой 2019-го, желание продавцов повысить цены на фоне активизации покупателей.

«Можно предположить, что к концу весны — началу лета цены на вторичную недвижимость несколько снизятся, — говорится в предоставленных материалах. — Скорее всего, ценовые игры продавцов, завышающих стоимость объектов, ни к чему не приведут, поскольку покупатели не хотят приобретать жилье по завышенным ценам, и продавцам вновь придется пересмотреть стоимость квадратного метра».

В декабре 2019-го стало известно, что покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок. Владельцы недвижимости вынуждены ориентироваться на ценовые запросы покупателей — в том числе в сегменте недорогого жилья.

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