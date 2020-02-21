Названы главные причины отказа от покупки жилья

Подозрительная история квартиры — минус недвижимости, наиболее часто побуждающий потенциальных покупателей отказываться от сделок. Критические для приобретателей недостатки жилья назвали риелторы агентства «БЕСТ-Новострой», рейтинг есть в распоряжении «Ленты.ру».
Первое место списка занимает непрозрачная история объекта. «Чаще всего владельцы заранее дают дисконт, если квартира недавно получена в наследство, если в ней несколько собственников, если среди собственников есть несовершеннолетние, — отмечают эксперты. — Само по себе наследство или завещание не так уж страшно, если квартиру продает единственный наследник. Однако столь удачно обстоятельства складываются не всегда».
На втором месте — расположение квартиры на первом или последнем этаже, на третьем — отсутствие балкона или лоджии. «Для большинства покупателей квартир массового сегмента наличие балкона в квартире жизненно необходимо, — указывают риелторы. — Это объяснимо, если покупатель сильно ограничен бюджетом и выбирает среди самых малометражных вариантов».
Отсутствие обычного и/или грузового лифта заняло четвертое место в списке главных причин отказа от сделок. Пятая позиция досталась неудачным планировкам, шестая — неузаконенным. В рейтинг также попали такие минус-факторы, как плохое состояние дома, неприятные запахи, отсутствие инфраструктуры в пешей доступности, слишком близкое расположение соседних домов и шум автомагистрали под окнами.
Ранее, в январе, стало известно, что в 2019 году минимальный возраст покупателей жилья в Москве составил 18 лет. Клиентами этой возрастной категории были, в частности, заключены сделки по покупке однокомнатной квартиры стоимостью 5,2 миллиона рублей и «двушки» за 16,9 миллиона рублей. Кроме того, 18-летние совершили ряд покупок в подмосковных жилых комплексах.