Названы районы Москвы с самыми большими скидками на квартиры

В 2019 году продавцы 70 процентов вторичных квартир в Москвы снижали первоначальную цену объектов в объявлениях. На самые большие дисконты соглашались собственники жилья в районах Арбат, Тверской и Сокольники, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на Арбате, в Тверском районе и Сокольниках средний размер скидки при продаже квартиры составил порядка 7 процентов от заявленной стоимости объекта. В свою очередь, минимальные скидки в 2019 году получили покупатели недвижимости в районах Матушкино, Силино и районе Новокосино — около 3 процентов. Средний дисконт на вторичном рынке жилья составил 4,9 процента.

«В 2019 году средний срок поиска покупателя (на готовую квартиру — прим. «Ленты.ру») составил 90 дней, — назвали временны́е рамки в ЦИАН. — Именно столько проходит с даты подачи объявления до его снятия с сайта. Жилье, стартовая стоимость которого не изменилась, экспонировалось на сайте в среднем 60 дней. Собственники, повысившие цены, искали покупателя в среднем 101 день. Предложения с дисконтом продавались за 96 дней».

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Что касается размеров скидок — по подсчетам экспертов, для 60 процентов «вторички» снижение стартовой цены в объявлении не превысило 500 тысяч рублей. Скидку от 500 тысяч до миллиона рублей предоставили продавцы 19 процентов квартир. Дисконт в 1-3 миллиона рублей получили 14 процентов покупателей. Еще 7 процентов продавцов предоставили дисконт от 3 миллионов рублей.

«В Москве остается все меньше районов, в которых готовые дома не конкурируют с новостройками — более доступными по цене, — пояснили в ЦИАН. — Поэтому собственники все чаще вынуждены предлагать дисконты. По нашим прогнозам, средний уровень скидки в среднесрочной перспективе сохранится на уровне 4-5 процентов. Вторичный рынок недвижимости поддерживают законодательные поправки в 214-ФЗ. Новостройки становятся дороже, девелоперская активность снижается: все больше потенциальных покупателей будут выбирать уже готовое жилье».

Ранее сообщалось, что по итогам января 2020-го в Москве проведено на 19 процентов меньше, чем в том же месяце 2019-го, сделок с вторичной недвижимостью. По сравнению с показателем за декабрь 2019-го, число сделок с готовыми квартирами в городе обвалилось почти на 50 процентов.

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