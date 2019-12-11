Названы города России с максимальными скидками на квартиры

В период с сентября по декабрь 2019-го около 40 тысяч объектов жилой недвижимости в России заметно упали в цене за счет предоставляемых покупателям скидок. Размер дисконта может составлять от 5 до 50 процентов, при этом охотнее всего торгуются продавцы квартир в Казани. Города с максимальными скидками назвали в компании «Этажи», материалы которой поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, практически ни одна сделка на рынке жилой недвижимости столицы Татарстана не обходится без торга. Средняя разница между начальной и итоговой ценой квартиры в 2019 году здесь составила 7 процентов, а средний размер скидки — 185,4 тысячи рублей.

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На втором месте в рейтинге городов с максимальными скидками на жилье — Саратов, где продавцы в среднем «отрезают» от цены 4,5 процента. Третья позиция досталась Новому Уренгою (скидка — почти 4 процента). В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания размера дисконта): Курган, Нижний Тагил, Сургут, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и Омск.

Москва в списке из 20 городов заняла последнее место — покупатели здесь вправе рассчитывать на скидку в 0,45 процента. «В декабре-январе и продавцы, и покупатели торгуются активнее всего — и это давно стало своего рода сезонным трендом», — резюмируют эксперты.

Ранее в декабре стало известно, что россиянам могут предложить новую схему продажи жилья — через портал госзакупок. В настоящее время физические лица не участвуют в государственных аукционах на закупку квартир (например, для сирот), так как для этого им нужно вносить крупный залог. Минюст считает, что это ограничение необходимо снять.

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