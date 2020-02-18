В Москве обвалились продажи готовых квартир

По итогам января 2020-го в Москве проведено на 19 процентов меньше, чем в том же месяце 2019-го, сделок с вторичной недвижимостью. Об этом говорится в сообщении на сайте Росреестра.

По данным ведомства, в минувшем январе в столице было зарегистрировано 7,97 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. В январе 2019-го этот показатель составил 9,85 тысячи переходов. По сравнению с показателем за декабрь 2019-го число сделок с готовыми квартирами в Москве обвалилось почти на 50 процентов.

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«По статистике последних трех лет январские показатели по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке традиционно ниже декабрьских практически вдвое — в среднем на 48 процентов», — поясняют в Росреестре. Снижение показателя января в годовом выражении в ведомстве объясняют чрезмерно высокой активностью покупателей в начале 2019-го: граждане тогда реализовывали отложенный спрос, поэтому сделок заключалось много, а в настоящее время их число упало до стандартного уровня.

Ранее сообщалось, что за январь 2020-го квадратный метр вторичной жилой недвижимости в российской столице подорожал на 0,6 процента, до 179,6 тысячи рублей (без учета элитных предложений). Наиболее существенно за месяц выросла стоимость «квадрата» в сталинках, старых и современных панельных домах.

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