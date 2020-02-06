Названы города Подмосковья с самой дешевой «вторичкой»

Самое дешевое жилье на вторичном рынке дальнего Подмосковья (более 45 километров от столицы) можно найти в Егорьевске (47,7 тысячи рублей за квадратный метр), Воскресенске (52 тысячи рублей) и Орехово-Зуеве (54,7 тысячи рублей). Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжение «Ленты.ру»

Также в пятерку вошли Павловский Посад (58 тысяч рублей за квадратный метр) и Шатура (58,3 тысячи рублей). В целом средняя стоимость «вторички» за год увеличилась на 3,6 процента и достигла 3,2 миллиона рублей за квартиру. Средняя цена за «квадрат» в Подмосковье — 63,4 тысячи рублей.

Самым дорогим городом в дальнем Подмосковье оказался Наро-Фоминск, где цена квадратного метра находится на уровне 80 тысяч рублей. С небольшим отставанием идет Дубна — 78,6 тысячи рублей за метр. Третье место занял город Ступино — 75 тысяч рублей за «квадрат». На четвертой и пятой строчке расположились Чехов (73,6 тысячи рублей) и Сергиев Посад (69 тысяч рублей за квадратный метр).

Ранее стало известно о самом популярном среди покупателей квартир городе Подмосковья. В 2019 году ими стали Люберцы. Всего за 12 месяцев там приобрели около 279 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Второе месте в рейтинге самых популярных локаций заняли Мытищи — 278 тысяч «квадратов». Помимо этого, спросом пользовалось Дрожжино (поселок городского типа в Ленинском городском округе), где продали квартир на 184 тысячи квадратных метров.

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