Московская ипотека оказалась вдвое больше провинциальной

По итогам 2019 года средний размер ипотечного кредита в Москве составил 5,5 миллиона рублей, говорится в поступивших в редакцию «Ленты.ру» материалах агентства «МИЭЛЬ». В среднем по России сумма ипотеки примерно вдвое меньше — 2,55 миллиона рублей.

В Московской области размер выдаваемых на покупку жилья кредитов к концу года достиг четырех миллионов рублей. Как отмечают аналитики «МИЭЛЬ», интерес к жилищному кредитованию в столичном регионе рос на протяжении всего года из-за уменьшения ставок. «Снижение ипотечных ставок — один из основных трендов развития рынка недвижимости в 2019 году. Благодаря этому мы видели стабильно высокий интерес покупателей к ипотечному кредитованию и отметили снижение возраста заемщиков», — подчеркивается в материалах.

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Сумма кредита по соотношению к сумме всей сделки в 2019 году в Москве достигала порядка 50-55 процентов, подсчитали эксперты. В Московской области этот показатель оказался больше: на средства банка приходилось от 60 до 70 процентов стоимости квартиры. Минимальный срок ипотечного кредитования в 2019 году в столице и Подмосковье составил 2,5 года, максимальный — 30 лет.

В ноябре был обнародован рейтинг регионов России с самой выгодной ипотекой. Его возглавили провинциальные территории: первое место списка занял Уральский округ, где ежемесячный платеж по жилищному кредиту в среднем «съедает» 42 процента зарплаты. На второй позиции — Центральный округ, на третьем — Сибирь.

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