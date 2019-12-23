В Сбербанке пообещали снижение ставок по ипотеке

В 2020 году ставки по жилищным кредитам в России, скорее всего, будут снижаться. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил Герман Греф, глава Сбербанка — одного из ключевых игроков отечественного рынка ипотеки, передает «Интерфакс».

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По мнению Грефа, объемы выдачи кредитов на приобретение жилья в будущем году вырастут на семь-девять процентов. «Ставки, вероятнее всего, будут опускаться, если инфляция будет снижаться, что вероятнее всего, то и ставки будут падать», — пообещал глава Сбербанка.

Он также подчеркнул, что проблемы закредитованности в ипотечном секторе нет: напротив, есть потенциал роста жилищного кредитования в 2,5-3 раза в течение последующих 10 лет.

Ранее, в ноябре, были названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Первое место рейтинга занял Уральский федеральный округ, где ежемесячный платеж по жилищному кредиту в среднем «съедает» 42 процента зарплаты. На второй позиции оказался Центральный округ, на третьем — Сибирь. В Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60 процентов зарплаты.

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