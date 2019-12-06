Цены на загородные дома около Москвы вернулись к росту

Коттеджи в Московской области практически перестали дешеветь, за год к декабрю 2019-го цены на них выросли более чем в половине районов, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Наиболее заметно подорожали загородные домовладения на Ленинградском, Новорижском и Минском шоссе — на семь, шесть и пять процентов. Если не учитывать элитные предложения, среднестатистический дом в районах этих трасс обойдется покупателю в 9,2 миллиона, 23,9 миллиона и 22,1 миллиона рублей соответственно.
«Из 21 направления, попавшего в список, за год 11 подорожало, девять подешевело, одно (Егорьевское шоссе) осталось без изменений», — отмечают аналитики. Наибольшую отрицательную ценовую динамику (минус восемь процентов) показала «загородка» на Рогачевском шоссе.
В среднем коттедж в Подмосковье в настоящее время стоит 15,6 миллиона рублей, подсчитали эксперты, — на процент дороже, чем год назад.
«Средние цены на дома в Подмосковье падали в течение нескольких лет, и в этом году наконец наметился положительный прирост, — подчеркивается в предоставленных материалах. — В то же время немного вырос спрос на частные дома поблизости от столицы — с ростом цен на квартирные новостройки в городе они стали успешнее конкурировать за потребителя. Ведь за те деньги, что застройщики требуют за одно-двухкомнатную квартиру, можно за городом купить дом со своим участком».
В октябре стало известно, что средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за объект. Самый заметный рост — на 12 процентов — отмечался в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане.