Москвичи заново полюбили дачи

За год к ноябрю 2019-го продажи на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья увеличились на 42 процента, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, рост спроса во многом обеспечили участки без подряда (УБП), доля которых в общей структуре сделок достигла 75 процентов. Средний чек покупки составил 1,3 миллиона рублей.

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Остальные форматы загородной недвижимости потеряли в популярности, констатируют в «ИНКОМ»: только 14 процентов потребителей выбрали квартиры в малоэтажных жилых комплексах, шесть процентов — коттеджи и пять процентов — блокированные дома. В целом большинство проданных за последний год объектов на «загородке» — это лоты экономкласса, указывают эксперты.

«Оживление на первичном рынке городского жилья и стремление конвертировать накопления в недвижимость частично распространилось и на "загородку", — поясняется в предоставленных материалах. — Как следствие, последние несколько кварталов мы отмечаем рост числа сделок и улучшение темпов продаж. Например, сейчас средняя скорость реализации поселка составляет 4,8 объекта в квартал, а год назад этот показатель равнялся 3,9 объекта, то есть почти на четверть ниже. Правда, в основном эти изменения обусловлены повышенным спросом на УБП, поскольку новые проекты с застройкой сегодня можно пересчитать по пальцам».

Ранее, в сентябре, стало известно, что доля покупателей в возрасте до 35 лет на подмосковном рынке загородного жилья за год сократилась на 5 процентных пунктов — до 27 процентов. По данным риелторов, 48 процентов сделок с загородной недвижимостью приходится на 35-50-летних.

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