Дом
 
Последние новости
WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
В «Манчестер Юнайтед» обнаружился бунтовщик
Минкульт нашел порнопропаганду в фильме о физике Ландау и отказал в прокате
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
У бывшего главы российского региона изъяли имущества на два миллиарда рублей
Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»
Сотни людей вышли на пикет в центре Москвы против домашнего насилия
Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд
Новости партнеров

Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья

Перейти в «Мою Ленту»

Покупать «запасное» второе жилье нужно только с целью инвестирования денежных средств — такое мнение высказали 29 процентов россиян. Соответствующий опрос провел аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости», его результаты опубликованы на сайте организации.

Десять процентов участников исследования заявили, что второе жилье вообще не нужно, чуть более 28 процентов отметили, что купили бы загородный дом, но не квартиру. Почти 16 процентов сообщили, что приобрели бы курортную недвижимость за границей, 8,6 процента — квартиру рядом с работой (для периодического проживания).

Еще около пяти процентов выразили желание купить курортную недвижимость в России. Меньше всего голосов (чуть более процента) респонденты отдали варианту покупки квартиры в другом городе для поездок.

В конце минувшего октября стало известно, что каждый второй россиянин доволен своим жильем. За год этот показатель увеличился на восемь процентных пунктов — до 52 процентов. 87 процентов россиян в возрасте 18 лет и старше в настоящее время проживают в домах или квартирах, принадлежащих лично им или членам их семей, выяснили аналитики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Молодым россиянам увеличат возрастной порог для получения жилья
Россияне стали быстрее покупать жилье
Россияне обеднели и перестали мечтать о новом жилье
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Другие материалы рубрики
Дом00:0720 ноября

Конец сезона

Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
21:22Сегодня

Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд

19:19Сегодня

В Госдуме ополчились на иностранный нейминг

17:20Сегодня

Ипотечные каникулы оказались бесполезны для россиян

Дом00:0414 ноября

«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»

Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
14:07Сегодня

Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД

12:29Сегодня

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

11:05Сегодня

Торговую легенду СССР выставят на продажу за два миллиарда рублей

Дом00:04 8 ноября

«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»

Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
10:22Сегодня

Названа стоимость аренды жилья в Крыму на Новый год

08:33Сегодня

Под Москвой нашли сотню поселков-призраков

20:1222 ноября

Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино

Россия
Сотни людей вышли на пикет в центре Москвы против домашнего насилия
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Набравшим кредиты россиянам предложили обратиться к святым мощам
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Песков рассказал о дружбе Путина с Вербицкой
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Путин займется обороной России
Все материалы
Мир
Министр энергетики США заявил о богоизбранности Трампа
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Толпа напала на лагерь миротворцев ООН в Африке
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
В Турции захотели работать с Крымом
Пошли стеной
 
В Нигерии составили список насильников
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский пообещал заставить Россию вернуть «похищенное» имущество с кораблей
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии России
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
В Туркмении заблокировали «Википедию» из-за обидных слов в статье о президенте
Все материалы
Экономика
Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Стали известны шансы Коломойского в борьбе против Киева
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Рынок в России стоимостью триллион рублей возьмут под контроль
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
России предсказали годы застоя
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Раскрыта главная загадка жизни
Все материалы
Спорт
Британец лишился зрения после страшной травмы и решил бороться за свою карьеру
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Футболист искусал голову соперника
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Пролетевшую над стадионом Медведеву провозгласили королевой мемов
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией
Все материалы
Культура
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому
Владимир МединскийКак Мединский врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино по словам министра и на самом деле
Умер актер из фильма «Золотой теленок»
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне сознались в отправке интимных фото
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Популярное приложение поставило под угрозу десятки миллионов пользователей
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Свахе из «Давай поженимся!» понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Первый канал вырезал шутку Светлакова
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Boeing 747 пролетел шесть километров и установил рекорд
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
На Бали голые туристы прыгнули в бассейн на скутере и попали на видео
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Россиянина нашли мертвым в душе в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Зебра лягнула львицу и осталась жива
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Воздушная гимнастка упала с большой высоты на глазах сотен зрителей
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Из сокровищницы в Дрездене украли бриллиантовые украшения
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Мужчина спрятался от государства и налогов в собственном бункере
Все материалы
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы
Все материалы
Дом
Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
В Госдуме ополчились на иностранный нейминг
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Ипотечные каникулы оказались бесполезны для россиян
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы