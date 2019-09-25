Россияне обеднели и перестали мечтать о новом жилье

Россияне из-за падения доходов отказываются от покупки нового жилья и вместо этого ремонтируют старое. Об этом говорится на сайте аналитического центра НАФИ.

Выборка исследования составила 1,6 тысячи человек в 150 населенных пунктах 52 регионов России. По статистике НАФИ, за последние 12 месяцев доля россиян, планирующих делать у себя в квартире или доме ремонт в ближайшие год–два, выросла на 21 процентный пункт. Причина, как показало исследование, в уменьшении реальных доходов населения: семьи понимают, что новая недвижимость им не по карману, и решают не затягивать с ремонтом уже имеющегося жилья. При этом каждый десятый россиянин (9 процентов) задумывался о ремонте, но отложил его из-за отсутствия финансов.

Если в 2018 году только 57 процентов опрошенных собирались делать ремонт в ближайшем будущем, то на данный момент таких насчитывается уже 78 процентов. Большинство, 74 процента, намерено ограничиться переклейкой обоев. Те респонденты, у кого все-таки хватило денег на новое жилье, все чаще выбирают квартиры или апартаменты с отделкой, чтобы самим не тратиться на ремонт. Число таких россиян выросло, по статистике исследователей, с 49 до 56 процентов.

По итогам 2018-го года коэффициент доступности московских новостроек снизился на 15 процентов для покупателей. Это произошло из-за падения доходов горожан и быстрого роста цен на первичном рынке недвижимости.

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