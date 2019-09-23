Россияне начали отказываться от детей ради жилья

Почти половина — 44 процента — россиян в возрасте до 25 лет, находящихся в поиске жилья, готовы отложить рождение ребенка ради покупки квартиры. Об этом свидетельствуют материалы исследования, подготовленного сервисом объявлений «Авито» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В возрастной группе 25-35 лет таких 19 процентов, а в группе 36-45 лет — 11 процентов. Всего аналитики опросили около двух тысяч человек, планирующих покупку жилья. 78 процентов из них собираются заключить сделку в течение пяти лет, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост стоимости квадратного метра.

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Больше всего (82 процента) желающих приобрести недвижимость в возрастной группе 25-35 лет. В группе респондентов от 56 лет и старше приобрести жилье в течение ближайших пяти лет собираются 71 процент опрошенных. Среди молодежи (до 25 лет) таких 64 процента. Исследование показало, что женщины чаще, чем мужчины, выражают желание владеть жильем: в первой группе доля планирующих купить недвижимость в ближайшую пятилетку равна 80 процентам, во второй — 76 процентам.

Около четверти — 28 процентов — респондентов сообщили, что готовы сильно ограничить свои траты ради покупки жилья. 9 процентов не собираются экономить, 8 затруднились ответить, 55 процентов выдержат незначительные ограничения.

Ранее, в июле, была названа лучшая профессия для покупки недвижимости. По расчетам аналитиков, больше всего шансов накопить на собственное жилье в России имеют водители: люди этой профессии в большинстве городов-миллионников зарабатывают больше, чем профессионалы из других сфер.

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