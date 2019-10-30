Каждый второй россиянин оказался доволен своим жильем

За год к октябрю 2019 года доля российских граждан, довольных своим жильем, увеличилась на восемь процентных пунктов, до 52 процентов. Соответствующий опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ), результаты исследования опубликованы на сайте организации.

87 процентов россиян в возрасте 18 лет и старше в настоящее время проживают в домах или квартирах, принадлежащих лично им или членам их семей, выяснили аналитики. «Однако даже такой высокий показатель не позволяет говорить, что стать владельцем жилья в России легко, ведь большая часть этого жилья была приобретена не на самостоятельно накопленные средства, а получена бесплатно еще в советское время», — отмечают в ФОМ.

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Исследователи указывают, что в целом качество жилья в России заметно ниже, чем в развитых странах. Именно поэтому только около половины опрошенных считают свои жилищные условия хорошими. Впрочем, еще в 2007 году этот показатель составлял всего 25 процентов.

По мнению экспертов, улучшению показателя способствовали два ключевых фактора: это рост доходов населения в 2000-е и увеличение объемов ипотечного кредитования в последние годы. «В результате только за один год, с июня 2018-го по октябрь 2019-го, доля довольных жилищными условиями выросла в небывалых масштабах: на восемь процентных пунктов, а доля испытывающих потребность в улучшении жилищных условий сократилась на шесть процентных пунктов, до 53 процентов», — констатируют в организации.

Ранее в октябре стало известно, что вторичная недвижимость в крупных городах России за год подорожала почти на десять процентов из-за спада интереса покупателей жилья к новостройкам. Наиболее выраженной динамика оказалась в Казани: за год вторичные метры здесь подорожали на 15 процентов.

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