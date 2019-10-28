Российского чиновника арестовали за незаконное получение денег на жилье

В Челябинской области предъявлено обвинение главе Нагайбакского муниципального района Виталию Гайсину. Госслужащего уличили в мошенничестве при получении выплат, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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По данным следствия, в 2018 году чиновник предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий, и таким образом обогатился более чем на миллион рублей — сумму полученной субсидии на приобретение недвижимости. Средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. В настоящий момент обвиняемый находится под домашним арестом, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в октябре главу администрации Шабуровского сельского поселения, также расположенного в Челябинской области, обязали вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт собственной квартиры. Чиновник «одолжил» у государства более 26 тысяч рублей на замену окон.

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