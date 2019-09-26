Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников

Российское правительство в 2020-2022 годах выделит чиновникам около 9,5 миллиарда рублей субсидий на приобретение жилой недвижимости, сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

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Три следующих года из бюджета будут направлять по 3,157 миллиарда на единовременные жилищные субсидии федеральным государственным гражданским служащим, следует из документа. Кроме того, согласно проекту бюджета, правительство планирует ежегодно выделять по 260,6 миллиона рублей на мероприятия по профессиональному развитию чиновников.

Проект федерального бюджета России на 2020 год был опубликован 25 сентября. В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 876,051 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП). Инфляция спрогнозирована на уровне не выше 3 процентов.

Ранее в сентябре Минстрой порекомендовал увеличить среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале 2019 года. Речь идет о показателе, используемом для расчета социальных выплат льготникам, которые могут купить или построить жилье с использованием средств федерального бюджета.

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