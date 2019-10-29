Оценена доля пенсионеров на московском рынке жилья

Люди в возрасте на столичном рынке жилой недвижимости заключают не более 20 процентов сделок, подсчитали аналитики агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости». Материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В новостройках доля таких покупателей не превышает десяти процентов, на вторичном рынке — 20 процентов. Готовое жилье у пенсионеров пользуется большей популярностью, так как большинство из них не готовы ждать ввода дома в эксплуатацию и делать ремонт с нуля, поясняют эксперты. «К тому же они не интересуются внешним видом дома, современными технологиями и планировками, — указывают в «НДВ». — Больше внимания обращают на близость к общественному транспорту, к поликлинике и основным социальным службам, а также на уже проживающих в доме соседей».

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Эксперты отмечают, что пенсионеры на рынке жилья считаются самой платежеспособной категорией: несмотря на очевидно низкие доходы, примерно в 70 процентах случаев они покупают квартиру со 100-процентной оплатой за счет накоплений или денежных средств от перепродажи прежней квартиры. Лишь около 20 процентов берут ипотеку, десять процентов прибегают к беспроцентной рассрочке. «Во многом это связано с тем, что пожилым людям с большей периодичностью отказывают в ипотеке», — говорится в исследовании.

В феврале 2019-го сообщалось, что на российском рынке ипотеки процветает эйджизм — дискриминация по возрасту. Шансы получить кредит выше у клиентов в возрасте 26–30 лет — им одобряют примерно 67 процентов заявок. Для 31-35-летних этот показатель — 65 процентов, для 18-25-летних — 60 процентов. Наименьшие шансы на положительное решение у тех, кто старше 51 года — им одобряют 55 процентов заявок.

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