Бдительные россияне «похоронили» соседа и поплатились

Жительница Сызрани планирует подать в суд на граждан, инициировавших вскрытие ее квартиры службами экстренного реагирования. Об этом сообщает местный телеканал «КТВ-ЛУЧ».
Женщина владеет жилым помещением в доме на проспекте Гагарина, но сама в нем не живет — квартиру занимали ее свекор и свекровь. Свекровь около года назад скончалась, после чего у оставшегося в одиночестве пенсионера начались проблемы со здоровьем. Месяц назад внучка, проживающая в Пензе, забрала его к себе.
Квартира пустовала несколько недель, но соседи, не знавшие об отъезде пенсионера, решили, что он умер. Одна из жительниц дома даже учуяла якобы исходивший из помещения трупный запах. Граждане обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу, диспетчер вызвал спасателей с полицией и вскрыли квартиру. Внутри никого не нашли.
Владелица жилья была шокирована поведением соседей, «похоронивших» ее свекра. Кроме того, ее возмутил тот факт, что дверь взломали, даже не попытавшись связаться с законной собственницей квартиры. Женщина намерена судиться с инициатором «акции» — соседкой, которая вызвала экстренные службы.
Ранее, в мае текущего года, были выявлены социальные предпочтения россиян в сфере соседских отношений. Выяснилось, что пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются гражданами как наиболее желательные соседи. Меньше всего люди хотят жить рядом с членами религиозных сект и гомосексуальными парами.