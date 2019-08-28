Чиновники научат россиян решать земельные споры с соседями

Федеральная кадастровая палата подготовила для россиян специальную инструкцию, которая поможет согласовывать границы участков с соседями, сообщается на сайте организации.

Инструкция должна снизить риски для владельцев земельных участков при проведении обязательной процедуры согласования границ смежных участков. Земельные споры — одни из самых сложных и длительных, поэтому важно урегулировать разногласия с соседями еще на начальной стадии.

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Согласовывать границы надо гражданам, которые обладают смежными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или аренды на срок более пяти лет. Также это необходимо сделать в случае уточнения границ существующего участка или если сведения о границах смежных участков отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Для установления границ участка собственнику надо обратиться к кадастровому инженеру. Найти его можно в соответствующем реестре. Специалист проведет процедуру согласования границ со всеми соседями в индивидуальном порядке или же на их общем собрании. По итогам встречи инженер составит акт согласования, который подписывают все участники. В случае их несогласия кадастровый инженер зафиксирует все письменные возражения. Инженер не имеет права решать земельные споры, поэтому, если у соседей будут принципиальные разногласия, разбираться с ситуацией им придется уже в суде.

Все заинтересованные лица должны быть уведомлены о месте и времени проведения собрания не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты. Если инженер не сможет найти адрес смежника, то адресованное ему извещение будет опубликовано в местной газете. Если же смежник и после этого не выйдет на связь, то его по умолчанию считают согласным с границами участка. Предотвратить подобную ситуацию можно заранее, внеся свои контактные данные в ЕГРН через МФЦ.

В июне Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности"» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которые позволяют урегулировать согласование общих границ земельных участков. Законы направлены на совершенствование процедуры комплексных кадастровых работ.

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