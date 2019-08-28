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Российская пенсионерка развела в квартире сотни крыс

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Пенсионерка из подмосковного Пушкина развела в своей двухкомнатной квартире сотни крыс. Женщину положили в психбольницу, а волонтеры пытаются пристроить грызунов. Об этом в среду, 28 августа, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Все началось с того, что примерно три месяца назад соседи начали чувствовать резкий запах фекалий на этаже. Начали писать во все инстанции, чтобы провели проверку в квартире, — тишина», — рассказала одна из соседок по лестничной клетке. Сотрудники управляющей компании смогли попасть в квартиру когда произошла коммунальная авария, сама хозяйка в этот момент была в больнице. Оказалось, что крысы сгрызли все полы и частично электрику.

Брат хозяйки квартиры рассказал, что к 50 годам у нее развилось психическое расстройство, она уже проходила лечение. «По возможности я навещал ее и видел, что у нее есть домашние крысы, но всего две штуки», — уточнил он. «Сейчас сестру забрали на лечение в психиатрическую больницу. Я даже не знаю, на какой срок», — добавил собеседник издания.

По предварительным подсчетам, в квартире на Надсоновской улице обитали от 500 до 600 крыс. Среди них есть и декоративные виды (порода сфинкс). Большую часть крыс удалось выловить, однако около сотни по-прежнему остаются в помещении. Активистка Надежда Ефремова рассказала, что грызуны были повсюду, жили во всех комнатах, даже под полом. По ее словам, животным не хватало корма, они питались трупами своих сородичей.

В настоящий момент волонтеры пытаются пристроить грызунов. Ефремова уточнила, что около 100 крыс нашли себе новых хозяев. Животных забрали заводчики из Твери, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. Сбором средств на помощь животным занялись, в частности, в группе «Сообщество помощи крысам с тяжелой судьбой» во «ВКонтакте». Волонтеры рассказали, что за один день им удалось собрать более 229 тысяч рублей.

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