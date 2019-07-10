Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой

Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением. Они не считают ситуацию критической, режим ЧС вводиться не будет, сообщили РИА Новости в мэрии.

В ответе чиновников говорится, что крыс стало больше не только из-за мусора — их число всегда увеличивается летом, и нынешний год «не стал исключением». При этом истреблением грызунов специалисты теперь занимаются не один, а два раза в месяц, а также дополнительно работают по обращениям и жалобам горожан и предпринимателей.

В городской администрации уже распорядились усилить борьбу с грызунами. «Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс», — говорится в сообщении чиновников.

Ранее на телеканале «Енисей» вышел сюжет о расплодившихся в скопившемся мусоре крысах в Норильске. По словам журналистов, грызуны уже месяц атакуют город, пробиваются в квартиры, в подвалах и подъездах их «настоящие полчища», а власти реагируют слабо.

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