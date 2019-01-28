В российской детской больнице обнаружили клопов и мышей

Пациенты пермской краевой детской клинической больницы пожаловались на клопов, мышей и тараканов, бегающих по учреждению, передает Ura.ru.
Видеозапись с пойманным в пробирку насекомым была опубликована во «ВКонтакте».
«Это поликлиника на Баумана, 22. Вот такие живности тут живут в детской клинике в отделении раннего возраста. Дети тут находятся до года. Очень замечательно!» — комментирует находку автор записи.
По информации издания, пациенты не первый раз жалуются на эту больницу: они говорят, что в палатах «полная антисанитария», а в уборных и душевых «мыши с крысами бегают, у них там даже ловушки для них стоят».
В самом учреждении журналистов заверили, что впервые слышат жалобы, а по больнице «никто не бегает».
Ранее в Кузнецке Пензенской области были замечены кровати для пациентов больницы из деревянных щитов и стульев. В медучреждении подтвердили, что опубликованные в сети кадры действительно были сделаны в терапевтическом отделении. Как рассказал главный врач Алексей Потапов, необходимость в дополнительных кроватях возникла из-за наплыва пациентов после новогодних праздников. По его словам, за несколько дней были экстренно госпитализированы более 60 человек.