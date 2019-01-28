В российской детской больнице обнаружили клопов и мышей

Пациенты пермской краевой детской клинической больницы пожаловались на клопов, мышей и тараканов, бегающих по учреждению, передает Ura.ru.

Видеозапись с пойманным в пробирку насекомым была опубликована во «ВКонтакте».

Материалы по теме «Она просто открывала рот и шипела от боли» Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила

«Это поликлиника на Баумана, 22. Вот такие живности тут живут в детской клинике в отделении раннего возраста. Дети тут находятся до года. Очень замечательно!» — комментирует находку автор записи.

По информации издания, пациенты не первый раз жалуются на эту больницу: они говорят, что в палатах «полная антисанитария», а в уборных и душевых «мыши с крысами бегают, у них там даже ловушки для них стоят».

В самом учреждении журналистов заверили, что впервые слышат жалобы, а по больнице «никто не бегает».

Ранее в Кузнецке Пензенской области были замечены кровати для пациентов больницы из деревянных щитов и стульев. В медучреждении подтвердили, что опубликованные в сети кадры действительно были сделаны в терапевтическом отделении. Как рассказал главный врач Алексей Потапов, необходимость в дополнительных кроватях возникла из-за наплыва пациентов после новогодних праздников. По его словам, за несколько дней были экстренно госпитализированы более 60 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет врачей и медработников, которые могут рассказать на условиях анонимности о трудностях работы в России. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru