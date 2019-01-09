Россияне лишились больницы и перекрыли трассу

Жители поселка Шимск в Новгородской области перекрыли трассу Новгород — Псков в знак протеста против ликвидации стационара местной больницы с 1 января, передает радиостанция «Говорит Москва».

«У нас уже два человека не довезли на скорой в Новгород, Сольцы не приняли, потому что им денег не дали. Как мы, пенсионеры, будем дальше жить?» — рассказала одна из протестующих. В декабре женщина обратилась в новгородскую больницу с жалобами на проблемы с сердцем, но принять ее на лечение там согласились только в феврале.

Селяне решили не стоять с плакатами на проезжей части: четыре десятка человек будут непрерывно переходить дорогу по «зебре», пока на их требования о доступе к здравоохранению не отреагируют местные власти.

Видео с места событий опубликовано на YouTube-канале «БалтИнфо».

govoritmoskva.ru

В Шимске проживают около четырех тысяч человек. Стационар в поселковой больнице ликвидировали в рамках оптимизации.

Ближайшее медучреждение находится в соседнем поселке Сольцы, однако из-за постоянной нехватки мест больным приходится добираться до Новгорода, находящегося в 30 километрах оттуда.

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