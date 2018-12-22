Оставленные без света дагестанские селяне перекрыли дороги в Махачкале

Жители поселка Шамхал, который входит в состав городского округа Махачкала, перекрыли несколько дорог в городе после того, как их дома на несколько дней оставили без света. Видео с протестующими опубликовало издание «Черновик» на своем YouTube-канале.

Как отмечается, провести акцию жители решили в пятницу, 21 декабря. На кадрах видно, что на перекрестке собралось большое число людей, которые заблокировали проезд для автомобилей. В частности, среди остановленных транспортных средств можно заметить инкассаторскую машину.

По словам протестующих, они хотели встретиться с представителями «Дагестанской сетевой компании», однако «начальство убежало и закрыло двери». «Пока начальство сюда не приедет, дороги будут закрыты, и мы не будем отсюда уходить до последнего. Народ отступать не намерен», — заявил один из жителей.

Были ли в итоге выполнены требования собравшихся, не уточняется.

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