Жители Геленджика перекрыли трассу гробами в знак протеста против сноса дома

Жильцы 14-этажного дома в Геленджике, отправленного властями под снос, в знак протеста перекрыли гробами федеральную трассу М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск). Об этом в субботу, 15 июля, сообщает «Новая газета».

Протестующие положили на пешеходном переходе два гроба и развернули плакаты «Мэр [Геленджика Виктор] Хрестин отбирает наше жилье» и «Мы верим только Путину». Шоссе оставалось заблокированным около 10 минут, в результате образовалась пробка длиной в несколько километров. Еще в течение получаса протестующие частично перекрывали проезд, выстроившись в линию на зебре и пропуская машины только по обочинам.

На место акции прибыли полицейские и казаки. Они задержали не менее шести человек.

Как уточняет издание, на митинг вышли жильцы дома номер 79 по улице Красногвардейская. Он возводился без разрешения, а земля под ним, которая находится в федеральной собственности, предназначалась «для размещения лабораторного корпуса».

В 2012 году мэр Геленджика Виктор Хрестин перевел участок в категорию «для размещения многоэтажного жилого дома». В 2014-м застройщик отсудил право собственности на квартиры, а через полгода власти приняли решение снести многоэтажку. Тогда Краснодарский краевой суд отменил решение о признании права собственности, а снос поддержал. В доме прописаны 65 человек.

В начале июля сообщалось, что жители подмосковного Клина, оставленные без горячей воды, перекрыли Ленинградское шоссе.