В Львовской области поляки перекрыли автотрассу на Варшаву

Активисты польской общины Львовской области перекрыли трассу Львов — Варшава. Видео митинга опубликовано в среду, 29 марта, в группе «Информационное сопротивление» на видеохостинге YouTube.

На записи группа людей под польскими флагами перекрывает дорогу, на одном из развернутых ими плакатов написано «Волынь (историческая область на северо-западе Украины, где проживает значительное польское меньшинство — прим. «Ленты.ру») в сердцах». Также на видео запечатлена драка между участниками митинга и, судя по всему, водителями или пассажирами автомобилей, которые были остановлены демонстрантами. Один из участников акции объясняет, что собравшиеся протестуют против коррупции.

По информации телеканала ТСН, активисты требовали защитить права польского населения региона.