Польская община потребовала от Киева автономии для Львовской области

Во Львове состоялся форум польской общины, на котором было принято решение потребовать от Киева экономической автономии области, сообщает «Пресса Украины». Это, по мнению участников, необходимо для налаживания экономических связей и дальнейшей интеграции с Польшей.

В общине негативно оценивают ситуацию с экономическим развитием региона. По мнению председателя объединения поляков Сергея Лукьяненко, Львовская область отстает в данной области от поляков на 50 лет. «Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст жителям возможность реализовать себя», — заявил он.

При этом сенатор сейма от правящей партии «Право и Справедливость» Ян Жарин, считает, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. Львов всегда был верным полякам, и они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу, отметил он.

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В июле 2016 года с просьбой о создании территориальной автономии в Одесской области к президенту Украины Петру Порошенко обратился Союз гагаузов страны. Аналогичную просьбу также выразили представители болгарской диаспоры и Ассамблея румын Буковины. Этническое объединение попросило наделить территорию компактного проживания румын в Черновицкой области статусом территориальной автономии.

28 июня Порошенко заявил, что признает право крымских татар на самоопределение — создание автономии — в составе государства. В мае украинский президент пообещал, что в ближайшее время инициирует внесение в конституцию соответствующих изменений.