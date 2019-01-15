Российскую больницу с койками из досок и стульев проверят

Прокуратура Кузнецка Пензенской области проверит одну из местных больниц, в которой были замечены кровати для пациентов из деревянных щитов и стульев. Об этом во вторник, 15 января, РИА Новости сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

«Прокуратура города Кузнецка проводит проверку с соблюдением требований законодательства о здравоохранении по этому факту», — пояснила она.

В самом медучреждении подтвердили, что опубликованные в сети фотографии действительно были сделаны в терапевтическом отделении. Как рассказал главный врач Алексей Потапов, необходимость в дополнительных кроватях возникла из-за наплыва пациентов после новогодних праздников. По его словам, за несколько дней были экстренно госпитализированы более 60 человек.

Материалы по теме «Она просто открывала рот и шипела от боли» Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила

«Когда больных в нерабочие часы — в ночные и праздничные — переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные "приставные" койки. Администрация приобретет несколько резервных коек на случай наплывов, и будет резерв», — заметил он, добавив, что кровати со снимков сделаны из специальных деревянных щитов, которые используют для пациентов с болями в спине.

Ранее жители Кузнецка поделились в сообществе во «ВКонтакте» кадрами, на которых рядом с обычной больничной койкой стоит кровать, сделанная из нескольких досок и двух стульев. «Так выглядит кровать в городской больнице», — говорится в подписи к публикации.

В феврале прошлого года врачи больницы №1 в Новороссийске получили выговор за полуголого пациента, беспомощно лежащего на кафельном полу и просившего о помощи. По словам местных жителей, больной частично парализован, поэтому скатывается с кровати, и вынужден жить в больнице, поскольку дома о нем никто не заботится.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!