Швыряющая младенцев-отказников медработница попала на видео и заинтересовала СКР

Инцидент Новосибирск / YouTube

В Новосибирской детской больнице № 4 женщина сняла на видео медработницу, швырявшую на койке восьмимесячную девочку, от которой отказались родители, сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Очевидица также слышала шлепки и предположила, что ребенка били. Опубликованной записью заинтересовалось следственные органы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в понедельник, 9 апреля. В ведомстве отметили, что указанный эпизод мог быть не единичным.

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