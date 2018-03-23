Американка дала младенцу сигарету и попала за решетку

В американском штате Северная Каролина полиция арестовала женщину, снявшую на видео, как она дает сигарету своей маленькой дочери. Об этом сообщает ABC News.

Бриана Ашанти Лофтон (Brianna Ashanti Lofton) опубликовала ролик на своей странице в Facebook. На записи ребенок затягивается и выдыхает дым. Запись вскоре стала вирусной и вызвала осуждение со стороны интернет-сообщества. Один из пользователей сообщил об увиденном в полицию, после чего Лофтон арестовали, а ребенка забрали социальные службы.

Девушке предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и хранении марихуаны, передает издание.

«Спасибо всем, кто распространил информацию», — говорится в посте полицейского департамента города Рали. Мужчина по имени Рашид Мартин (Rasheed Martin), сделавший репост записи, который набрал полтора миллиона просмотров, заявил, что доволен тем, как смог привлечь внимание полиции к ситуации и рад, что ребенок находится в безопасности. По его словам, он просто сделал репост возмутительного видео, однако впоследствии пользователям удалось вычислить автора ролика.

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