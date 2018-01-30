Москвичку задержали за покупку ненужного ребенка украинской проститутки

В Москве две женщины задержаны за продажу и покупку младенца. Обе они стали фигурантками уголовного дела о торговле людьми. Об этом во вторник, 30 января, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.
История произошла в 2015 году. Тогда летом женщины заключили между собой договор о том, что одна из них продаст другой своего ребенка, который должен появиться на свет в декабре. Полгода спустя москвичка доставила беременную подругу в роддом, где та родила мальчика, а на следующий день отдала его знакомой, получив от нее деньги.
Как сообщает «МК», проданный ребенок не был нужен родной матери. Виктория приехала в Москву с Украины, оказывала интим-услуги и совсем не планировала беременность. В июне 2016 года она ехала в такси и, разговорившись с женщиной-водителем, услышала от той жалобу на отсутствие детей в браке с мужем по причине ее болезни. В итоге женщины решили передать младенца на «воспитание» таксистке Светлане.
Два года Светлана с мужем Юрием воспитывали мальчика, заботясь о нем, как о своем. А потом у них возник жилищный конфликт со старшими детьми женщины. Заподозрив, что мать не рожала третьего ребенка, они обратились в полицию. В результате проверки и выяснились истинные обстоятельства случившегося.
В беседе с журналистами муж задержанной Светланы рассказал, что скучает по изъятому из семьи мальчику, и относится к нему, как к родному сыну. Родственники семьи о покупке ребенка ничего не знали, супруги имитировали беременность, часто переезжали.